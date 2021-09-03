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Происшествия3 сентября 2021 10:16

Дачники под Саратовом сообщили о гибели рыбы и бобров в пересохшем пруду

Источник:kp.ru
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Фото дачников СНТ «Восход-2000»

Фото дачников СНТ «Восход-2000»

В районе Сокурского тракта на территории СНТ «Восход-2000» в Саратовском районе пересох местный пруд.

- Пересох пруд. Нет поливной воды. Погибли рыбы и бобры. Это катастрофа, - написали 3 сентября в соцсетях дачники, приложив фото практически высохшего водоема.

Не ясно, что для садоводов стало большей катастрофой – гибель животных или отсутствие воды для полива, но ситуация сложная, так как ближайший от них пруд Зеркальный находится в в нескольких сотнях метров от границ СНТ.