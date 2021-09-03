В Саратове уничтожат контрафактные сигареты

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В ларьке "Табак" в Саратовском районе продавец приторговывала нелегальной табачной продукций

Судебные приставы изъяли у женщины и передали на уничтожение почти 270 пачек сигарет и без акцизных марок.

В суде установили, что продавщица «Табака» приобрела эту продукцию у знакомого для личного использования. Но потом реализовывала ее в торговой точке без ведома владельца.

Рассмотрев протокол административного нарушения, суд назначил продавщице штраф в размере 4 тысяч рублей с конфискацией.

Приставы передали изъятую табачную продукцию в территориальное управление Росимущества для дальнейшего уничтожения.