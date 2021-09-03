Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 242 человека

В Саратовской области выявили 242 новых случая коронавируса.

Больше всего - в Саратове — 95, в Энгельсском районе — 33, в Балаковском — 17, в Балашовском — 11.

Заболели в том числе 10 детей до 6 лет, в их числе пять младенцев.

Среди новых больных 72 человека старше 60 лет.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 95, с признаками ОРВИ — 140, с бессимптомным течением — 7.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило в Саратовской области 81 558 человек, выздоровели 75 510 человек, за сутки — 218.