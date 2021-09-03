Поиски 43-летней жительницы Саратовской области закончились трагедией

Фото: "Лиза Алерт" Саратов

Волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков пропавшей жительницы поселка Романовка в Саратовской области. Женщина погибла.

Найдена мертвой 43-летняя Юлия Финк. Ее поиски велись с 21 сентября 2019 года.

Волонтеры «Лиза Алерт» выразили соболезнования родным и близким погибшей и попросили неравнодушных граждан снять репосты.

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