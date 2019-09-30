В Саратовской области ищут пропавшую Юлию Финк
Она была одета в серо-коричневое пальто
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В Саратовской области ищут 43-летнюю Юлию Финк.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщина исчезла 21 сентября в Романовке.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темно каштановые с сединой, до плеч, которые она собирает в хвост, голубые глаза.
Женщина была одета в серо-коричневое пальто до колен, черную кофту, синие джинсы, резиновые полусапожки.
ИСТОЧНИК KP.RU