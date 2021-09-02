Исторические документы нашли при ремонте татарской гимназии в Саратове

Здание татарской гимназии

При проведении капитального ремонта в МОУ «Лицей №4» и МОУ «Национальная (татарская) гимназия имени героя Советского Союза Г.Г. Рамаева» были найдены исторические архивные документы.

Подрядчиками осуществлен ремонт отмостки и фасада здания на пересечении улиц Московская и Радищева, заменена часть окон и дверей, частично усилены конструктивные элементы здания методом инъецирования.

Как рассказала директор лицея №4 Надежда Рыженко, обрушение эркера в здании произошло еще в 1998 году, это потребовало выполнения капитального ремонта второго и третьего этажа. Второй этаж был отремонтирован спустя шесть лет, в 2004 году, а третий этаж остался законсервированным. Он ждал ремонта еще несколько лет, дети не могли учиться в этой части здания.

Рыженко также сообщила, что при проведении реконструкции здания были обнаружены исторические документы, которые будут переданы в музей Саратовского Суворовского военного училища на хранение.

Найденные тетради

Как уточнили в администрации Саратова, при реконструкции объекта были найдены: повестки в Саратовскую судебную палату 1904 года, приглашения в Саратовскую судебную палату, школьные тетради воспитанников Саратовского Суворовского военного училища 56-57 учебного года (7-8 класс).