В Саратовской области за семь месяцев остановили 700 пьяных водителей

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С января по июль 2021 года в Саратовской области количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, незначительно сократилось, на 1,5%. При этом пяьный криминал составляет почти треть всех преступлений, по которым окончено расследование.

Как подсчитали в областной прокуратуре, на 7% стало меньше преступлений. Совершенных в состоянии наркотического опьянения. Но таких совершено менее 1% от всех преступлений.

Число выявленных пьяных водителей за первые семь месяцев возросло незначительно, на 1 %, однако абсолютный показатель остается внушительным – почти 700 случаев.

В прокуратуре области напомнили, что ответственность за пьяную езду наступает при любом виде опьянения - алкогольного, наркотического или иного токсического.