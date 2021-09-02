Андрей Татаринов стал главой Вольского района

Андрей Татаринов

Андрей Татаринов избран главой Вольского района. Об этом сегодня, 2 сентября, информирует министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

На заседании Вольского муниципального собрания депутаты единогласно проголосовали за вступление Андрея Татаринова в должность главы Вольского района.

На заседании были также приглашены министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной Думы Владимир Агафонов, Алексей Наумов, Регина Юдина.

Андрей Татаринов принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, конкуренцию на выборах главы Андрею Татаринову составляла Надежда Никольская – главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству.

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