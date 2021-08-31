В Вольском районе нашелся конкурент для Андрея Татаринова на выборы главы

Сегодня, 31 августа, были выдвинуты кандидаты на выборы главы Вольского района.

В муниципалитете состоялось заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.

На рассмотрение выдвинуты две кандидатуры: исполняющий обязанности главы района Андрей Татаринов и Надежда Никольская – главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству.

Бывший глава Вольского района Виталий Матвеев покинул свой пост 6 августа, досрочно.

Кандидатуры будут рассмотрены на ближайшем заседании районного Собрания.

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