Догхантеры в Энгельсе снова вышли на ночную охоту. Видео 18+

Пострадавшее животное в Энгельсе

Сегодня ночью, 2 сентября, в Энгельсе догхантеры вновь вышли на охоту за безнадзорными животными. Зоозащитники сообщают о двух нападениях.

Инцидент произошел в Летном городке в Энгельсе. Как сообщают волонтеры, они заметили на улице умирающую собаку: в животное выстрелили из огнестрельного оружия. Пока активисты везли животное в клинику, примерно в том же районе другому животному подложили отраву.

Сообщение волонтеров

Подстреленная собака умерла, а пострадавшая от отравления – выжила. Сейчас она находится на попечении волонтеров, об этом сообщила руководитель благотворительного фонда «Верный друг» в Саратове.

Напомним, это не первый подобный инцидент. Ранее на улице Артиллерийской догхантеры также расправились с собаками.

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