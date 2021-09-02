Догхантеры в Энгельсе снова вышли на ночную охоту. Видео 18+

Пострадавшее животное в Энгельсе
Сегодня ночью, 2 сентября, в Энгельсе догхантеры вновь вышли на охоту за безнадзорными животными. Зоозащитники сообщают о двух нападениях.
Инцидент произошел в Летном городке в Энгельсе. Как сообщают волонтеры, они заметили на улице умирающую собаку: в животное выстрелили из огнестрельного оружия. Пока активисты везли животное в клинику, примерно в том же районе другому животному подложили отраву.
Сообщение волонтеров
Подстреленная собака умерла, а пострадавшая от отравления – выжила. Сейчас она находится на попечении волонтеров, об этом сообщила руководитель благотворительного фонда «Верный друг» в Саратове.
Напомним, это не первый подобный инцидент. Ранее на улице Артиллерийской догхантеры также расправились с собаками.
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