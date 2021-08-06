Щенкам отравленных на Артиллерийской собак нашли новый дом

Щенки отравленных собак нашли новый дом

Сегодня, 6 августа, состоялся пресс-выезд в новый приют для собак в Заводском районе Саратова. Мероприятие организовал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Роман Бусаргин посетил новый приют в Заводском районе

Долгожданный приют появился в Саратове по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина, к которому обращались по этому вопросу жители города. Построили его в рамках муниципальной программы, а управление им осуществляет НКО "Верный друг". Общественники выиграли конкурс и теперь обеспечивают животных пищей и уходом.

Сейчас в приюте могут разместить не более 320 собак

В частности сюда поступили щенки собак недавно отравленных на Артиллерийской улице. Животных травили прямо напротив отдела полиции.

За первые же сутки приема животных в приют поступили 90 собак. Всего на данный момент он способен вместить 320 собак. Есть также комната для кошек: сейчас там семь котеек, а всего есть место для 30 животных. Однако, как заметил Роман Бусаргин, выделенная приюту территория позволяет в перспективе увеличить его в 2,5 раза.

Здесь есть вольеры и для кошек

Как отмечает председатель правительства, сам по себе приют проблему безнадзорных животных не решит, однако станет хорошим подспорьем в этом вопросе.