Фуникулер на остров, трамвай и гостиница: в мэрии обсудили что будет на территории аэродрома Саратов-Южный

.

Центр робототехники и кибернетики, медицинский кластер, большой парк культуры и отдыха видят на территории будущего индустриального парка в Заводском районе Саратова представители городского комитета по архитектуре. Он может появиться на месте аэродрома Саратов-Южный, который когда-то принадлежал прекратившему существование Саратовскому авиазаводу.

Озвучила возможную концепцию развития данной территории председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова.

.

- Есть идея развития расположенного рядом острова с фуникулером. Также здесь могут быть расположены выставочный центр, торговый центр, хотелось бы видеть отель, поскольку предполагается, что посещать эту территорию будет большое количество народа. Генеральным планом эта зона предполагается как многофункциональная общественно-деловая зона. Здесь также заложено развитие рельсового транспорта, а именно трамвайной линии, - сообщила Пузанова.

Теперь предстоит соотнести все предложения с исторической планировочной структурой этой территории, а главное - просчитать ее развитие с экономической точки зрения.