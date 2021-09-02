От COVID-19 в Саратовской области скончались 18 жителей за сутки

Сегодня, 2 сентября, оперштаб опубликовал новые данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие стуки скончались 18 человек: двенадцать женщин и шестеро мужчин в возрасте от 44 до 84 лет. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 2 360 жителей региона.

Напомним, всего COVID-19 в Саратовской области заразились 81 316 человек, 244 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 75 292 человека, за сутки — 213.

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