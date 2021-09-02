Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 244 человека

Сегодня, 2 сентября в Саратовской области прибавилось 244 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 81 316 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 75 292 человека, за сутки — 213.

В Саратове 100 новых случаев, Энгельсский район прибавил 35, Балаковский — 12, Балашовский — восемь, Вольский, Марксовский обнаружили по семь пациентов, Пугачевский, Ртищевский — по шесть, Озинский подтвердил пять случаев, Лысогорский, Саратовский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Самойловский, Татищевский, поселок Светлый имеют по три инфицированных, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Калининский, Краснокутский, Новобурасский, Перелюбский, Ровенский, Романовский, Турковский, Хвалынский — по два, Алгайский, Аркадакский, Аткарский, Балтайский, Екатериновский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснопартизанский, Новоузенский, Петровский, Питерский, Советский, Федоровский подтверждают по одному новому случаю.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 1 года - 5;

- 1-6 лет – 10;

- 7-14 лет – 10;

- 15-19 лет – 4;

- 20-29 лет – 26;

- 30-39 лет – 38;

- 40-49 лет – 48;

- 50-59 лет – 43;

- старше 60 – 60.

С пневмонией поступили — 94 человека, с признаками ОРВИ — 139, с бессимптомным течением — 11. Все заболевшие с установленным источником заражения.

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