Пожар под Вольском потушен: огонь пришел со стороны города

Пожар под Вольском потушен

Сегодня, 2 сентября, сотрудники Вольского лесхоза и лесничества, при участии сотрудников МЧС рассказали о том, что вчерашний пожар под Вольском был потушен.

Министерство природных ресурсов и экологии области сообщает о том, что огонь пришел с сопредельной территории Вольска.

Напомним, сообщение о пожаре было зафиксировано в 13:15, уже через 10 минут лесные пожарные приступили к его ликвидации. От Вольского лесхоза и лесничества участвовали 13 человек и четыре машины. От МЧС работали восемь пожарных и две машины.

В 17:15 огонь ликвидировали. Причиной пожара называют приход огня с сопредельной территории. Угрозы населенным пунктам не было. Площадь низового пожара составила 0,9 га.

- Основной причиной возникновения пожара по-прежнему остается человеческий фактор. Половина пожаров внутри лесного фонда возникает в результате неосторожного обращения с огнем, а вторая половина – это распространение огня с сопредельных территорий. И лишь 2-3 процента возгораний приходятся на удар молнии в грозу. Большинство возгораний в этом году — это низовые пожары, когда горит опавшая листва, сухая трава под пологом леса и валежник, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

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