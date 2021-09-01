Под Вольском полыхает лесной пожар

Фото: Минприроды Саратовской области

Под Вольском сегодня, 1 сентября, начался лесной пожар. Горит лес в трех километрах к северу от города.

Сообщение о возгорании поступило в 13:15. На место выехали сотрудники Вольского лесхоза. Вместе с ними в мероприятиях по тушению участвуют сотрудники администрации Вольска и МЧС. Пожар затронул территорию районных земель и земель лесного фонда. Угроза населенным пунктам отсутствует. Площадь пожара и причины его возникновения на данный момент уточняются.

Напомним, что на территории Саратовской области установлен и действует особый противопожарный режим, а также с 30 августа ограничено пребывание граждан в лесах на 21 день.

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