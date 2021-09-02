Котенок у макета церкви

В макете церкви на проспекте 50 лет Октября в Саратове поселились котята, саратовцы ходят посмотреть животных.

Макет Княже-Владимирской церкви на проспекте 50 лет Октября превратился в настоящий Кошкин дом: вчера, 1 сентября, там поселились три котенка. Животные бегают и играют, их мамы рядом невидно.

«Кошкин дом» в Саратове

Проходящие мимо саратовцы, особенно дети, останавливаются посмотреть на котят, однако домой забрать их пока никто не решился.

Очевидцы также отмечают, что сам макет находится в плачевном состоянии. Однако для животных так лучше. Крыша с одной из башен снята и стоит на земле, прислоненная к фасаду: котятам удобно прятаться за ней. Если бы макет был в надлежащем состоянии, то кошки вряд ли бы смогли найти в нем приют. По задумке авторов, церковь должна был стать фонтаном: вокруг нее планировался ров с водой шириной около метра, а детенышам не под силу преодолеть такую преграду.

Благодаря заброшенному макету пока котята в безопасности, здесь они могут укрыться от бродячих собак, которых, заметим, в Саратове немало.

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