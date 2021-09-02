Троллейбус №10 начал ходить в Солнечный и Солнечный-2

Троллейбус №10 уже в Солнечном-2. Фото Сергея Евстафьева из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

В Саратове изменили схему движения маршрута №10. Теперь он проходит через поселок Солнечный и Солнечный-2.

Начиная с сегодняшнего дня, 2 сентября, пассажиры троллейбусного маршрута № 10 могут воспользоваться им в самых быстрорастущих и густонаселенных поселках Ленинского района. Маршрут продлен от улицы Тархова до улицы Кузнецова.

На маршруте работают новейшие троллейбусы "Адмирал", которые благодаря предлседателю ГД Володину поступилив Саратов. Эти машины с запасом автономного хода не нуждаются в контактной сети на протяжении всей новой части маршрута.