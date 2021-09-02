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Общество2 сентября 2021 7:10

Троллейбус №10 начал ходить в Солнечный и Солнечный-2

Схема движения троллейбуса изменена
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Троллейбус №10 уже в Солнечном-2. Фото Сергея Евстафьева из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Троллейбус №10 уже в Солнечном-2. Фото Сергея Евстафьева из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

В Саратове изменили схему движения маршрута №10. Теперь он проходит через поселок Солнечный и Солнечный-2.

Начиная с сегодняшнего дня, 2 сентября, пассажиры троллейбусного маршрута № 10 могут воспользоваться им в самых быстрорастущих и густонаселенных поселках Ленинского района. Маршрут продлен от улицы Тархова до улицы Кузнецова.

На маршруте работают новейшие троллейбусы "Адмирал", которые благодаря предлседателю ГД Володину поступилив Саратов. Эти машины с запасом автономного хода не нуждаются в контактной сети на протяжении всей новой части маршрута.

Измененная схема движения троллейбуса №10

Измененная схема движения троллейбуса №10