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Общество1 сентября 2021 17:47

Володину рассказали о производстве электробусов на заводе в Энгельсе

Источник:kp.ru
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Вячеслав Володин сегодня, 1 сентября, посетил Энгельсский завод электрического транспорта, на который пришел новый крупный инвестор ПК «Транспортные системы».

Вячеславу Володину показали цеха завода, где проходит полный цикл производства троллейбусов, а также собирают кузовы трамваев. В том числе сегодня собирают первый трехсекционный трамвай. К новому году планируют перейти на их серийное производство. Также в планах – производство электробусов.

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Здесь же делают батареи для автономного хода троллейбусов. Средняя зарплата на производстве у рабочего – 48 тыс. рублей, по предприятию – 56 тыс. рублей.

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В этом году в Саратов с Энгельсского завода поступило 24 новых троллейбуса «Адмирал». Всего в областной центр до конца года придет 70 троллейбусов.

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Володин осмотрел завод по производству электротранспорта в Энгельсе