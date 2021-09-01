На ИВЛ остаются более 900 жителей Саратовской области

Сегодня, 1 сентября, на заседании координационного совета глава регионального минздрава Олег Костин сообщил, что в сутки на госпитализацию в среднем отправляются 266 человек.

- Максимум был зарегистрирован 26 августа: 311 человек. За сутки поступает до тысячи вызовов «скорой помощи», - заявил глава минздрава.

- В ковидных госпиталях остаются 2 978 пациентов. Растет количество жителей региона, подключенных к ИВЛ, на данный момент их 920 человек. На амбулаторном лечении около тысячи человек.

Всего коронавирусом за время пандемии заразились 1 067 беременных женщин, госпитализированы были 476 пациенток. На данный момент в стационарах их 17. Детей в стационарах региона остается 29, - рассказал Олег Костин.