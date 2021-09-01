Радаев призвал разобраться с непривитыми сотрудниками Крытого рынка

Крытый рынок в Саратове Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 1 сентября, губернатор Валерий Радаев обратил внимание на проблему отсутствия прививок у работников торговли. Об этом он напомнил на заседании очередного координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Саратовской области.

- Как так получилось, что в Крытом рынке практически никто не привит? – поинтересовался Валерий Радаев у министра здравоохранения Костина, который сделал недавно такое заявление. Радаев призвал профильного зампреда провести совещания со всеми главами крупных торговых объектов, а также подключить Роспотребнадзор.

- До меня доходит информация, что люди с синдромами простуды приходят на работу. Это недопустимо, пока мы находимся в условиях пандемии, - заявил глава региона.

Валерий Радаев также обратил внимание на то, что массовое проведение вакцинации пока не оказало существенного влияние на снижение числа заболевших.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент в регионе привиты от коронавируса уже 28,2 процента взрослого населения. При этом темпы распространения инфекции снижаются очень медленно: на 1 – 2 процента в неделю.