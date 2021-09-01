Кожанова: Растет число заражений коронавирусом детей школьного возраста

Сегодня, 1 сентября, состоялось заседание очередного координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Саратовской области.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой, ситуация с коронавирусом в Саратовской области стабильно напряженная. Инфекция снижается очень медленно: на 1 – 2 процента в неделю.

- 67 процентов зараженных приходятся на крупные населенные пункты, такие, как Саратов, Энгельс и Балашов, - рассказывает глава ведомства.

- Растет количество детей среди зараженных, сейчас их уже 13 процентов от общего числа зараженных. Чаще стали заражаться дошкольники и дети 7 – 8 лет, что создает особенно большие риски в связи с началом учебного года, - заявила Ольга Кожанова.