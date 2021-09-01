В Саратове появилась школа имени Николая Исаева

.

На линейке в школе №44 Саратова сегодня, 1 сентября, состоялась торжественная церемония присвоения школе имени Героя России Николая Викторовича Исаева.

С инициативой присвоить почетное звание школе, в которой в юные годы обучался Николай Исаев, выступили представители ветеранской организации управления Росгвардии по Саратовской области.

- Присвоения школам имен выдающихся земляков, безусловно, вызывает у учащихся интерес к более глубокому изучению истории своего края, формирует у ребят высокие моральные ориентиры на основе выдающихся поступков конкретных людей, развивает у них понятие о России как стране Героев, - заявил после линейки генерал-майор полиции Геннадий Макаров.

В завершении мероприятия состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске, установленной в память о героическом подвиге Николая Исаева.

10 октября 2002 года в составе группы спецназа старший сержант Николай Исаев в бою у села Шалажи Чеченской республики закрыл собой командира группы от боевика-снайпера. Ранения оказались смертельными, 11 октября 2002 года он скончался. Похоронен в Саратове.

15 сентября 2003 года Исаеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Напомним, Первенство Саратовской области по рукопашному бою среди юношей носит имя Героя России Николая Исаева. Именем Героя России Исаева Н. В. названа одна из улиц в. Саратове в микрорайоне «Юбилейный» и физкультурно-оздоровительный комплекс.