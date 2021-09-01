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Спорт1 сентября 2021 13:48

Спортсменка из Ершова завоевала вторую медаль на Паралимпиаде

Источник:kp.ru
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Маляк Алиева

Маляк Алиева

Воспитанница саратовской областной школы «РиФ», уроженка Ершова Маляк Алиева в составе женской сборной по настольному теннису (класс 6-8) выиграла бронзовую медаль Паралимпиады.

Сборная России, в которой кроме Маляк Алиевой были Виктория Сафонова и Раиса Чабаника уступила спортсменкам из Нидерландов в полуфинальной серии игр в Токио.

Напомним, Маляк Алиева выиграла серебро в личном турнире Паралимпиады. Подготовил спортсменку к Паралимпийским играм Заслуженный тренер России Николай Кирпичников.