Спортсменка из Ершова завоевала вторую медаль на Паралимпиаде

Маляк Алиева
Воспитанница саратовской областной школы «РиФ», уроженка Ершова Маляк Алиева в составе женской сборной по настольному теннису (класс 6-8) выиграла бронзовую медаль Паралимпиады.
Сборная России, в которой кроме Маляк Алиевой были Виктория Сафонова и Раиса Чабаника уступила спортсменкам из Нидерландов в полуфинальной серии игр в Токио.
Напомним, Маляк Алиева выиграла серебро в личном турнире Паралимпиады. Подготовил спортсменку к Паралимпийским играм Заслуженный тренер России Николай Кирпичников.