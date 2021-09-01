В Вольске наградили пятерых спасших село от пожара подростков

Фото: портал Про Вольск
В Вольске наградили ребят, которые ранее спасли село Кряжим от пожара.
На школьной линейке сегодня, 1 сентября, прошло награждение ребят, которые помогли спасти село Кряжим от пожара, информация поступила от портала «Про Вольск». Напомним, инцидент произошел 29 августа: около села загорелась трава.
Огонь приближался к жилым домам и мог бы привести к трагедии, если бы не пятеро ребят: Ксения — 10 лет, Григорий — 18 лет, Руслан — 17 лет Иван — 16 лет, Николай — 13 лет, Данила — 16 лет.
Подростки разбирали забор, сбивали пламя одеждой и тушили его водой. Трое из добровольцев в данный момент обучаются в школе.
Юные пожарные получили грамоты от администрации Вольского района и подарки от депутата: школьные принадлежности и сладости.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.