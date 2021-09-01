В Вольске наградили пятерых спасших село от пожара подростков

Фото: портал Про Вольск

В Вольске наградили ребят, которые ранее спасли село Кряжим от пожара.

На школьной линейке сегодня, 1 сентября, прошло награждение ребят, которые помогли спасти село Кряжим от пожара, информация поступила от портала «Про Вольск». Напомним, инцидент произошел 29 августа: около села загорелась трава.

Огонь приближался к жилым домам и мог бы привести к трагедии, если бы не пятеро ребят: Ксения — 10 лет, Григорий — 18 лет, Руслан — 17 лет Иван — 16 лет, Николай — 13 лет, Данила — 16 лет.

Подростки разбирали забор, сбивали пламя одеждой и тушили его водой. Трое из добровольцев в данный момент обучаются в школе.

Юные пожарные получили грамоты от администрации Вольского района и подарки от депутата: школьные принадлежности и сладости.

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