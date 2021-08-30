Ребята из многодетной семьи помогли потушить пожар в Саратовской области

Ребята помогли спасти другие постройки, которые могли полыхнуть от сгоревшего сарая Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Отважные подростки в Вольском районе Саратовской области помогли потушить пожар и предотвратили серьезные последствия. Дети приступили к тушению еще до прибытия специалистов.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспонденту «КП-Саратов» рассказали о том, как ребята помогли в борьбе с огнем.

Инцидент произошел вчера, 30 августа, в селе Кряжим. В 11:07 поступил сигнал о загоревшемся сарае. На место отправились два пожарных расчета от местной администрации. Огнем к моменту прибытия пожарных были охвачены 60 квадратных метров.

Как стало известно, первыми на место происшествия прибыли ребята из многодетной семьи, которая живет неподалеку. Мальчишки разобрали горящий забор и залили водой полыхающую траву вокруг.

В пресс-службе МЧС уточнили, что ребята помогали как до приезда пожарных, так и когда на место уже приехали специалисты.

- Факт такой был, дети – молодцы! – похвалили юных пожарных в МЧС.

Сотрудница ведомства уточнила, что первоначально огонь охватил траву, а с неё перебросился на сарай и забор. Пожар был небольшой, но разрастаясь мог представлять серьезную угрозу в стоящую в регионе засуху.

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