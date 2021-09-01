Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 12:20

Мужчина нашел прекрасно сохранившийся пистолет 1910 года и сдал его саратовским полицейским

Находку обнаружили при разборке пристройки к дому
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Оружие хранилось под крышей дома многие десятилетия

Оружие хранилось под крышей дома многие десятилетия

Житель поселка Красный Октябрь Андрей Евтеев разбирал крышу пристройки, для строительства нового дома и нашел деревянный ящик, в котором лежал пистолет.

Оружие оказалось в достаточной степени раритетным. Завернутый в промасленные тряпки и газету «Большевик» от 1940 года в ящике лежал пистолет Люгера, т.н. парабеллум. С ним в ящике были также четыре магазина с патронами.

Оценив, чем может обернуться для него сокрытие такой находки, мужчина позвонил в полицию и пригласил местного участкового.

В полиции эксперты-криминалисты определили, что пистолет 2010 года не имеет никаких повреждений и даже следов ржавчины и полностью пригоден для стрельбы.

Сдавшему пистолет мужчине теперь положена денежная премия.

"Он сдал им парабеллум". Раритетный пистолет переджали в полицию