Мужчина нашел прекрасно сохранившийся пистолет 1910 года и сдал его саратовским полицейским

Оружие хранилось под крышей дома многие десятилетия

Житель поселка Красный Октябрь Андрей Евтеев разбирал крышу пристройки, для строительства нового дома и нашел деревянный ящик, в котором лежал пистолет.

Оружие оказалось в достаточной степени раритетным. Завернутый в промасленные тряпки и газету «Большевик» от 1940 года в ящике лежал пистолет Люгера, т.н. парабеллум. С ним в ящике были также четыре магазина с патронами.

Оценив, чем может обернуться для него сокрытие такой находки, мужчина позвонил в полицию и пригласил местного участкового.

В полиции эксперты-криминалисты определили, что пистолет 2010 года не имеет никаких повреждений и даже следов ржавчины и полностью пригоден для стрельбы.

Сдавшему пистолет мужчине теперь положена денежная премия.