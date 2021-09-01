Радаев объявил об открытии школы нового века в Саратове

На открытии новой школы в Солнечном-2. Фото пресс-службы губернатора

На торжественной линейке в новой школа в 11-м микрорайоне поселка Солнечный-2 в Саратове губернатор Валерий Радаев назвал это учебное заведение одним из лучших в области.

- Для всех нас сегодня – особый праздник: 1 сентября в крупнейшем микрорайоне Саратова открывает свои двери новая школа. Это красивое, современное здание. Его ждали родители, дети, учителя. Могу сказать без преувеличения: это школа нового века, одна из лучших в области, - заявил губернатор.

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Новая школа рассчитана на 1100 мест. В корпусах размещены 60 учебных кабинетов, актовый и конференц-залы, два спортзала, бассейн. Рядом со школой расположены футбольное поле, самая большая в городе площадка для сдачи ГТО, другие игровые площадки.

Школа будет считаться вторым корпусом лицея «Солярис», который открыли в Солнечном-2 в 2017 году. Теперь лицей уйдет сможет прекратить обучение в две смены, а дети из 11-го микрорайона получат возможность ходить в школу рядом с домом.

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Напомним, новое учебное заведение, которое открыли в 2019 году в Энгельсе на месте старого здания школы №4, назвали первоначально "Школой нового века". В 2021 году название сменили и присвоили ей имя Юрия Гагарина.