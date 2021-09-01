Саратовские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей уже 2 сентября

Все пенсионеры получат по 10 тысяч рублей, выплаты начнутся уже 2 сентября

Уже завтра, 2 сентября, более 530 тысяч саратовских пенсионеров, пенсия которых зачисляется на счета в банках, получат от государства по 10 тысяч рублей. Граждане, получающие пенсию через Почту России, единовременную выплату получат в тот же день, что и пенсию. Об этом сообщили отделении Пенсионного фонда РФ по Саратовской области.

Начисление происходит автоматически по имеющимся данным, пенсионерам не придется никуда обращаться.

Выплата полагается всем российским гражданам, являющимся получателями страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца - по состоянию на 31.08.2021 и не зависит от возраста пенсионера.

В Саратовской области проживает почти 722 тысячи пенсионеров.

В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, средства будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.

Единовременная выплата не может быть списана по исполнительному производству. Выплата также не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки.