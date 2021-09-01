Автомобиль с женщинами и ребенком улетел в кювет под Саратовом. Есть погибший и пострадавшие

ДТП в Советском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 31 августа в Советском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Авария случилась в 14.40 на 9 км дороги Золотая Степь – Степное.

По предварительным данным областного УГИБДД, 31-летняя женщина водитель за рулем Renault LOGAN не справилась с управлением и по касательной ударила обгонявший ее ВАЗ-21123, которым управлял 22-летний молодой человек.

В результате обе машины слетели в кювет и перевернулись.

На месте происшествия погибла 81-летняя пассажирка иномарки, 61-летняя женщина и 7-летний мальчик из Renault оказали помощь на месте, госпитализация им не понадобилась. В больницу с места аварии увезли молодого водителя ВАЗа.