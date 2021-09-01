Саратовские таможенники остановили четыре фуры с поддельными спортивными костюмами

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Накануне Дня знаний на границе Саратовской области с Казахстаном таможенники в Озинском районе остановили на досмотр четыре фуры, груженых товарами народного потребления - одежда, спортивные костюмы, аксессуары, и т.д.

Но не известные бренды Nike, Puma, Adidas, Polo Ralph Lauren, Reebok, которые, согласно документам, везли из Кыргызстана в Москву, заинтересовали таможенников, а явные признаки контрафактной продукции.

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- В частности, на перевозимой продукции не было оригинальных заводских защитных ярлыков и этикетов, а нанесенные товарные знаки не соответствовали стандартам компаний, - пояснили в пресс-службе Саратовской таможни.

В связи с вероятностью незаконного использования товарных знаков сейчас проводится таможенный досмотр, по результату рассмотрят вопрос о привлечении виновных к административной или уголовной ответственности.