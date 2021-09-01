Саратовские вертолетчики продолжают борьбу с лесными пожарами в Мордовии и Нижнем Новгороде

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В ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии участвуют экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 авиационной эскадрильи Приволжского округа Росгвардии.

Ведомственные вертолеты способны сбрасывать до 5 тонн воды на очаги возгорания. Выполняется максимальное количество полетов в условиях высоких температур и задымленности.

- На сегодняшний день силам, участвующим в тушении пожаров в Приволжье, уже удалось существенно сократить огненный фронт и предотвратить его критическое приближение к населенным пунктам, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Саратовской области.