Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 8:01

Саратовские вертолетчики продолжают борьбу с лесными пожарами в Мордовии и Нижнем Новгороде

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии участвуют экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 авиационной эскадрильи Приволжского округа Росгвардии.

Ведомственные вертолеты способны сбрасывать до 5 тонн воды на очаги возгорания. Выполняется максимальное количество полетов в условиях высоких температур и задымленности.

- На сегодняшний день силам, участвующим в тушении пожаров в Приволжье, уже удалось существенно сократить огненный фронт и предотвратить его критическое приближение к населенным пунктам, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Саратовской области.