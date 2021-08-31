Леса в Саратовской области горели по вине людей

Фото регионального Минприроды

В Саратовской области лесничие ликвидировали три пожара только за 30-31 августа. Все они возникли по вине человека на территории лесного фонда Саратовской области.

Утром 30 августа в девяти километрах южнее поселка Волково Марксовского района 11 человек Заволжского лесхоза, сотрудники лесничества, крестьянско-фермерского хозяйства и егеря в количестве 13 человек при поддержке восьми единиц техники ликвидировали значительное возгорание. Огонь зашел с сопредельной с лесом территории.

В тот же день, в 18.30 поступил сигнал о возгорании леса в 200 метрах от поселка Красный Текстильщик в Саратове. Шестеро пожарных Саратовского лесхоза ликвидировали возгорание в 20.00. Площадь пожара составила 0,1 га. Причина - неосторожное обращение с огнем.

Фото регионального Минприроды

Уже сегодня, 31 августа в 500 метрах западнее Вольска загорелся лес. С семи утра его тушили 12 сотрудников Вольского лесхоза и лесничества, а также сотрудники МЧС. Ликвидировали пожар в 9.25.

В региональном минприроды отметили, что все пожары носили низовой характер, угроза населенным пунктам отсутствовала.

Сейчас выявляют виновников ЧП.