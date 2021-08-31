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Здоровье31 августа 2021 11:39

В Саратовской области от коронавируса умерли еще 20 человек

Общее число погибших от COVID-19 достигло 2323 человек
Источник:kp.ru
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Саратовской области за минувшие стуки скончались от коронавируса еще 20 пациентов ковид-госпиталей.

Как уточили в миндраве региона, умерли четырнадцать женщин и шестеро мужчин в возрасте от 41 до 85 лет.

Никто из них не был привит от коронавируса. Напомним, вчера министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин обратил внимание. что у всех умирающих сегодня от коронавируса в медкартах значатся отказы от вакцинирования.

Общее число погибших в Саратовской области от коронавируса достигло на сегодня 2323 человека.