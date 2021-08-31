Водитель бетономешалки погиб под колесами легковушки в Татищевском районе

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 30 августа, в Татищевском районе Саратовской области произошла авария, в которой погиб водитель бетономешалки.

Авария произошла в 22:45 на 248 километре трассы Тамбов - Саратов. 25-летний водитель грузового автомобиля Камаз - 58146с остановился правыми колесами на обочине, левыми на проезжей части с заглушенным двигателем и не работающими фарами. Знак аварийной остановки не выставлял.

65-летний мужчина на Chevrolet не увидел бетономешалку в темноте и врезался в нее, заодно сбив находившегося на дороге ее водителя. Молодой человек скончался в автомобиле скорой.