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Общество30 августа 2021 10:04

Дикая лиса ходит на мусорке в Балакове

Наталия Калинина
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Фото: Произошло в Балаково

Фото: Произошло в Балаково

Сегодня, 30 августа, жители Балакова сообщили о встрече с лисой за городом. Фотографии появились в паблике «Произошло в Балаково» ВКонтакте.

Животное появилось на замусоренной поляне и, кажется, совсем не боялось человека. В комментариях подписчики паблика отметили, что лиса выглядит худой и голодной.

Лиса вышла к людям

Лиса вышла к людям

Стоит отметить, что такие животные все чаще выходят в города Саратовской области. Так, например, в середине августа, лиса посетила дачный участок под Саратовом.

Лиса на даче под Саратовом

Лиса на даче под Саратовом

Специалисты отмечают, что отсутствие страха перед человеком у дикого животного является одним из признаков бешенства, переносчиком которого лисы нередко являются.

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