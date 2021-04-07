Весь Саратов закрыли на карантин из-за бешеной лисы

В Саратове нашли труп бешеной лисы. Фото из группы «Регион-64 Саратов»

Территорию всего Саратова закрыли на карантин из-за бешеной лисы.

- Губернатор подписал постановление №176 от 6 апреля. На 60 календарных дней вводятся ограничения: запрещены ввоз и вывоз живых животных, их продажа, организация цирковых представлений и многое другое, — рассказал «КП-Саратов» начальник Управления ветеринарии Саратовской области Алексей Молчанов.

Весь Саратов закрыли на карантин, по его словам, из-за новых правил, введенных с 1 марта 2021 года. До 1 марта ветеринары могли самостоятельно устанавливать радиус для введения карантина, а теперь в его границы входит весь муниципалитет.

Напомним, труп лисы нашли около детского сада №239 на 3-м проезде Строителей в Ленинском районе. Исследование показало, что животное было заражено бешенством.

Алексей Молчанов уточнил, что здоровые хищные животные не заходят в населенные пункты близко к людям. А вот у бешеных отсутствует страх из-за болезни.

Всего с начала года в Саратовской области ликвидировали 64 очага бешенства и провакцинировали более 117 тыс. животных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.