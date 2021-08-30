Саратовская спортсменка завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

Кадр из трансляции Паралимпиады

Маляк Алиева уступила в золотом матче теннисного турнира на Паралимпиаде в Токио и принесла в копилку команды Паралимпийского комитета России серебряную медаль.

Сегодня, 30 августа, прошла финальная игра саратовской теннисистки против спортсменки из Украины, бронзового призера Паралимпийских игр 2016 года Марины Литовченко.

Маляк Алиева не смогла оказать сопротивление и проиграла - встреча завершилась со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) в пользу Литовченко.

Воспитанницы ДЮСАШ «РиФ» уроженка Ершова Саратовской области Маляк Алиева стала серебряным призером XVI летних Паралимпийских игр по настольному теннису спорта лиц с ПОДА в женском одиночном разряде (класс 6).

Подготовил спортсменку к Паралимпийским играм Заслуженный тренер России Николай Кирпичников.