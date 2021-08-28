Посол Германии возложил цветы к памятнику депортированным немцам в Энгельсе

Посол посетил несколько выставок в Энгельсском краеведческом музее. Фото с сайта музея

В ходе официального визита 27 августа в Саратовскую область посол Германии в России господин Геза Андреас фон Гайр в Энгельсе возложил цветы к памятнику российским немцам – жертвам репрессий в СССР.

Памятник был поставлен в 2011 году у здания, где расположен архив немцев Поволжья.

Церемония прошла в память о трагическом юбилее – 80-летия депортации российских немцев и ликвидации АССР немцев Поволжья. Именно 28 августа 1941 года был подписан соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».

В Энгельсском краеведческом музее посол посетил несколько тематических выставок и разделов экспозиций, повествующих об истории и культуре поволжских немцев. Посла на архивных материалах познакомили с уникальной историей существования Автономной Республики немцев Поволжья, столицей которой был город Энгельс. на фотовыставке «Немцы Поволжья. Неоконченная фотолетопись».

Фото с сайта Энгельсского музея краеведения

Также он побывал на экспозиции картин заслуженного деятеля искусств, художника Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья Якова Вебера.

Посол Германии Геза Андреас фон Гайр оставил запись в книге Почетных посетителей краеведческого музея Энгельса.