Умер бывший начальник Саратовского линейного управления внутренних дел на транспорте

Юрий Кузнецов

28 августа 2021 года, на 59-ом году жизни, скончался полковник внутренней службы в отставке Кузнецов Юрий Александрович. Об этом сообщили в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте.

Он более 30 лет своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел.

Трудовую деятельность он начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска, работал в отделении охраны общественного порядка, начальником штаба, возглавлял Саратовское линейное управление внутренних дел на транспорте. Окончил службу в должности заместителя начальника Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте. Последние годы был активным деятелем Общественного совета Приволжского линейного управления.