Володин пообещал «отутюжить» власти Ртищева

Вячеслав Володин во время рабочей поездки рассказал о планах по благоустройству Ртищева. В этом году отремонтируют пешеходные дорожки в рамках первого этапа. Володин посоветовал Андрею Воробьеву обсудить с жителями проблему и помочь сформировать программу до 2023 года, в рамках которой в городе будут приведены в порядок все тротуары.

К нему на улице Ртищева обратился местный житель.

- Вот улица Новая, за администрацией. Дождь пойдет – по колено грязи. Столько лет порядка не наводят. Ну вы их отутюжьте в самом деле.

- Отутюжим, - пообещал Володин.

- Бабушка идет, 70 лет. Не пройти – лужа.

- Что касается луж, грязи, поручил Андрею Викторовичу Воробьеву помогать главе, потому что он профессиональный строитель, и вопросы благоустройства чтоб были взяты под контроль. Подключайтесь, - предложил Володин Воробьеву.

На днях стало известно, что Ртищево стал победителем всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Будет благоустроен сквер «Центральный». Володин призвал не повторять ошибок других городов и выбирать эффективного подрядчика.

- Сейчас мы реализуем проекты [благоустройство малых городов] в 7 муниципальных образованиях Саратовской области. На будущий год мы в 5 точно сможем реализовать эти проекты. В Аткарске. У нас есть еще из Хвалынска, Ершова, Красного Кута в рамках группы городов от 20 до 50 тысяч населения. Ртищево – от 50 и выше. Поэтому давайте мы с вами серьезнее к этому отнесемся. Потому что у нас получается, что концепция красивая – зачастую как компиляция – предлагается к конкурсу, а потом проект некачественный, а затем мы заложники этого. И главы как заказчики одну и ту же мантру повторяют: это такой проект. Вы заказчик. Вы можете определиться по проекту, который будет лучше, с тем чтобы потом вы качественно сделали все то, что задумали, и обсудили с жителями. Должен обязательно быть подрядчик, который сможет выполнить. Постарайтесь избежать проходимцев, чтобы они у вас не оказались теми, кто будет реализовывать проект. Вы вдумайтесь, какие средства сюда придут. За счет них можно сделать замечательный парк, место притяжения всех жителей не только города, но и района. А те, кто будет проезжать сейчас по новой федеральной дороге, из Пензы на Волгоград, могут заехать полюбоваться, - заявил Вячеслав Володин.