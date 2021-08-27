Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2021 13:56

Скончался почетный гражданин Саратова, экс-руководитель Центрального НИИ измерительной аппаратуры Владимир Тупикин

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Тупикин

Владимир Тупикин

Звание «Почетный гражданин города Саратова» было присвоено Тупикину в 2011 году.

Владимир Тупикин - лауреат государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, кандидат физико-математических наук, доцент и профессор Саратовского государственного университета, действительный член международной академии информатизации и академии проблем качества Российской Федерации. Награжден двумя орденами "Трудового Красного знамени", орденом "Знак Почета", знаками "Почетный радист СССР" и "Почетный работник электронной промышленности".

Ранее Тупикин работал директором Центрального НИИ измерительной аппаратуры в Саратове. Являлся членом координационного научно-технического совета по СВЧ электронике Министерства электронной промышленности СССР и оборонной промышленности Российской Федерации, а также членом научно- координационного совета управления МО по СВЧ технике для систем и комплексов вооружения и военной техники.