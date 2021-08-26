Хам на дорогой иномарке на полтора часа прервал движение трамваев в центре Саратова

Машина перекрыла движение трамваев в центре Саратова на полтора часа

Иномарка Range Rover вечером 26 августа блокировала проезд трамваев в Мирном переулке. Встали вагоны маршрутов №№ 3, 9, 10 и 11.

Движение остановилось около 17.50 и возобновилось только в 19.30.

На месте работали сотрудники ДПС, которые сначала пытались найти водителя машины, а когда появился владелец, выписали ему штрафы. В ГИБДД Саратова сообщили, что водителю назначены два штрафа за нарушение ПДД – в тысячу и две тысячи рублей.

Как сообщили очевидцы, автомобиль так "удачно", что не мог проехать трамвай, запарковала женщина, которая приехала на нем в Мирный переулок. Но, опасаясь собравшейся толпы, затем она пригласила забрать авто мужчину. При этом платная парковка находилась все в 20 метрах от места происшествия.

В соцсетях саратовцы возмущаются несоизмеримости наказания проблемам, которые доставлены десяткам и даже сотням горожан.

Впрочем, есть среди комментаторов и такие, кто предложил не возмущаться, «а взять такси».