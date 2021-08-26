В Ершове заброшенный склад тушили с пожарного автопоезда

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вечером 26 августа в Ершове Саратовской области полыхнул оставленный без присмотра склад. По данным МЧС, он был заброшен, но внуттри скопилось много мусора. Все это вспыхнуло, сигнал поступил дежурному в 17.03.

На выезд отправились четыре единицы техники и пожарные. Предполагалось, что потушить возгорание в складском помещении 50 на 50 метров им по силам.

Остановить распространение огня удалось к 18.26, к тушению присоединились две цистерны водовозки от районной администрации.

Спустя час, к 19.33 с пожаром удалось справиться, но уже с помощью пожарного поезда. Огнем было охвачено 3000 кв. метров территории.

Никто не пострадал, а причины теперь будут выяснять специалисты.