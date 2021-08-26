«Преобразование берега Волги подарит городу новый облик»: Радаев отрекламировал саратовскую агломерация на форуме в Нижнем Новгороде

Выступление Радаева на форуме

Сегодня, 26 августа, Валерий Радаев выступил на форуме в Нижнем Новгороде и рассказал о проектах по развитию Саратова и агломерации.

По словам губернатора, именно Волга должна стать центром туристической инфраструктуры и катализатором развития городской среды.

- На международном урбанистическом форуме, который прошел в Саратове, были озвучены концепции создания современной городской инфраструктуры. Многие мы приняли в работу, — отметил Валерий Радаев. Он рассказал о таких важных региональных проектах, как создание восьмикилометрового пешеходного кольца, благоустройство набережной, новый дизайн-код.

- Когда будет полностью преобразована территория вдоль Волги, Саратов приобретет новый облик, а жители получат новый уровень комфорта, соответствующего статусу крупного города на берегу, — поделился планами губернатор.

Отдельно Валерий Радаев отметил важность развития неосвоенных территорий Саратова: старого аэропорта, Парка Победы на Соколовой горе, Глебучева оврага, волжских островов Зеленый и Покровские Пески. Площадь таких территорий в сумме составляет более 400 га. До конца текущего года должны быть завершены проекты планировок всех неосвоенных территорий.

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