Губернатор Валерий Радаев выступит на всероссийском форуме с рассказом о саратовской агломерации

Сегодня, 26 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступит в Нижнем Новгороде на Всероссийском форуме «Среда для жизни: город и вода». Там он расскажет о саратовской агломерации.

В мероприятии примет участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Темой форума обозначено развитие и интеграция рек и водоемов в инфраструктуру городов.

Глава региона представит стратегию развития Саратовской агломерации и планы преобразования неосвоенных территорий города: старого аэропорта, Соколовой горы, Глебучева оврага, волжских островов.

«Среда для жизни» - это крупнейший форум о городской среде, где представители власти встречаются с российскими и международными архитекторами, экспертами-урбанистами. Он ежегодно проводится в разных городах России. Саратов принимал форум в мае 2017 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.