Очередной ядовитый паук обнаружен в Саратове

Тарантул

В Саратове замечен южнорусский тарантул (мизгирь), его случайно обнаружили сотрудники коммунальных служб.

Паука видели на улице Томской. Его размер составляет примерно пять сантиметров. Укус южнорусского тарантула для человека неопасен, но болезнен, вызывает местный отек.

Напомним, ранее в Саратовской области видели пестрого скорпиона.

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