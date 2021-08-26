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Общество26 августа 2021 15:17

Очередной ядовитый паук обнаружен в Саратове

Арахнида заметили коммунальщики
Наталия Калинина
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Тарантул

Тарантул

В Саратове замечен южнорусский тарантул (мизгирь), его случайно обнаружили сотрудники коммунальных служб.

Паука видели на улице Томской. Его размер составляет примерно пять сантиметров. Укус южнорусского тарантула для человека неопасен, но болезнен, вызывает местный отек.

Напомним, ранее в Саратовской области видели пестрого скорпиона.

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