Обвиняемый в изнасиловании полицейский из Саратова оставлен под стражей

Сегодня, 25 августа, стало известно, что ранее обвиненный в изнасиловании девушки сотрудник полиции Саратова был оставлен под стражей. Информацию подтвердили в Областном суде региона.

Ранее Ленинский районный суд Саратова постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца, до 2 октября.

Суд мотивировал невозможность избрания более мягкой меры пресечения тем, что подозреваемый, находясь на свободе, мог бы скрыться от правоохранителей. Суд принял во внимание и то, что подозреваемый в момент преступления был действующим сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, речь идет об инциденте 29 июля в отделе дежурной части отдела №4 на Ипподромной. 18-летняя саратовчанка Лилия Б. заявила, что полицейский привел ее в отдел и изнасиловал. При проверке в мусорной корзине кабинета нашли использованный презерватив. У девушки зафиксированы побои.

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