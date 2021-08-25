Саратовские предприятия участвуют в работе Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Фото: министерство промышленности и энергетики области

Предприятия из Саратовской области принимают участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2021», который проходит в 22-28 августа в Московской области.

На стенде ООО «Балтекс» представлены высококачественные полиамидные, полиэфирные и смесовые ткани широкого спектра применения, в том числе для изготовления обмундирования, экипировки и снаряжения для нужд Минобороны России и иных силовых ведомств страны.

Фото: министерство промышленности и энергетики области

АО «Волгодизельмаш» демонстрирует судовые и общепромышленные двигатели, агрегаты и электростанции.

Фото: министерство промышленности и энергетики области

АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» на стенде головной компании АО «КРЭТ» представляет комбинированный автопилотный датчик, вычислитель управления полетом, блок датчиков первичной информации, сервопривод и другие разработки предприятия.

На экспозиции НПП «Солитон» можно увидеть полноприводную колесную амфибию «Леший», предназначенную для использования в условиях полного бездорожья с возможностью форсирования водных преград. На шоссе «Леший» способен разогнаться до 100 километров в час, по воде – до 12 километров в час. Для передвижения по воде используется водомет. Запас хода составляет 900 километров.

Фото: министерство промышленности и энергетики области

Кроме того, НПП «Солитон» представляет на форуме стационарный тренажер вестибулярного аппарата.

Экспозиции саратовских предприятий осмотрел заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов, который отметил высокий уровень разработок, качество и конкурентоспособность продукции.

Фото: министерство промышленности и энергетики области

Зампредом проведены рабочие встречи с руководителями предприятий, корпораций, холдингов, в том числе с генеральным директором АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым и генеральным директором АО «Концерн «Гранит-Электрон» Игорем Пономаревым. Обсуждены проблемы и перспективы развития АО «Саратовский радиоприборный завод», АО «Петровский электромеханический завод «Молот», а также проработаны вопросы загрузки их производственных мощностей, повышения уровня заработной платы и развития кадрового потенциала.