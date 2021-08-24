Володин обратился в прокуратуру по поводу создания частных клиник и развала государственной больницы в Петровске

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У бывшего главврача Петровской районной больницы обнаружили частную клинику, куда направлялись пациенты для сдачи анализов из госучреждения. Всего в небольшом Петровске пять платных клиник, при том что районная больница влачит жалкое существование. Об этом рассказали в группе сторонников председателя ГД Вячеслава Володина в Телеграм. Сам Володин сегодня, 24 августа, посетил Петровск.

Заехал он и в Петровскую районную больницу. В один из прошлых приездов он раскритиковал местные власти и главврача за то, что медучреждение не попало в федеральную программу модернизации, хотя находится в тяжелейших условиях. Формированием списка больниц занимались главные врачи. Выяснилось, что у экс-главврача Петровской больницы через дорогу появилась частная клиника, куда направлялись пациенты для обследования.

- У людей из кармана последнее вынимают. Люди приходят к врачу, а их отправляют в частные клиники на обследование. Разоряют государственные медучреждения. Создавайте рабочую группу вместе с прокуратурой, чтобы покончить с аффилированностью. Убирайте всех, кто работает в руководстве и имеет частные клиники. Тот, кто хочет заниматься бизнесом, пусть занимается, но не за счет здоровья людей. Сидят в государственной больнице, разваливают учреждение, при этом создают частные, – обратился Володин к министру здравоохранения области Олегу Костину. Тот обещал в прошлый визит спикера разобраться и навести порядок в работе районной больницы Петровска.

Министр сообщил, что уже в этом году больница будет включена в программу проведения капитального ремонта зданий в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

Вячеслав Володин предложил сформировать предложения по закреплению сотрудников. «Если необходимо предоставить служебное жилье, говорите, решим», – отметил он.

Сегодня обеспеченность врачами в местной больнице 54%, по среднему медперсоналу - 84%.